Les spectres d'argile - Les Légendaires

Un village est terrorisé par des « spectres » d’argiles envoyés par Darkhell pour fouiller chaque recoin à la recherche de la pierre de Crescia. Nos héros se rendent sur les lieux et découvrent que la plupart des habitants ont été statufiés en voulant se défendre contre les spectres qui d’ailleurs, reviennent et les attaquent. Les Légendaires parviennent sans grande peine à briser en mille morceaux tous les spectres. Mais ils découvrent, un peu plus tard, que chacun des morceaux s’est reformé en un nouveau spectre !