La cousine de Danaël, Rouki, insiste pour qu'il s'inscrive au tournoi de duels de Tarask avec elle, tournoi qui célèbre la fin de la sorcière Reptilia. Danaël et Rouki sont les deux finalistes, Rouki va combattre avec une épée offerte par une mécène, mais elle se révèle maléfique et contrôle Rouki dans le but d'anéantir son adversaire. Les légendaires poursuivent la mécène qui est en fait Reptilia est de retour...