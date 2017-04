TFOU CLAP : Les Légendaires - Interview de Patrick Sobral  

Derrière l'énorme succès de la BD Les Légendaires se trouve Patrick Sobral: scénariste et dessinateur hors-pair. Patrick S. confirme son joli coup de main et son imagination débordante avec la saga qui remporte les premiers rangs des BD les plus vendues en France devant les « Aventures de Tintin » et « Astérix le Gaulois » . Le créateur de l'histoire vous ramène aux sources et aux origines de Les Légendaires et vous embarque dans son monde fantastique. De la conception de l'histoire à la conception de l'univers graphique, Patrick Sobral vous explique tout sur la série. Vous saurez même quel Légendaire est l'auteur ! Très actif sur le site officiel de Les Légendaires et sur les réseaux sociaux, Patrick Sobral rassemble un grand nombre de fans supportant les valeurs de la saga et participant à son mouvement ! « Légendaires unis un jour, Légendaires unis toujours ! »