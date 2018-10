Molang et Piu Piu reviennent sur TFOU à partir du lundi 5 novembre vers 6h40

Par Jade Lecuyer | Ecrit pour TFOU |

Molang est un lapin fantaisiste, très joyeux et enthousiaste qui partage une amitié sans faille avec un petit poussin, Piu Piu, timide, discret et émotif.



Suivez, entre humour et tendresse, les tranches de vie de ce duo au travers de leur quotidien et de leurs aventures les plus extraordinaires. Grâce à leur empathie mais aussi à la solidarité et à la créativité dont ils font preuve, leurs péripéties se transforment en instants de bonheur partagés !



Dans cette saison 2, les inséparables, Molang et Piu Piu, vivent d’incroyables aventures ! Le programme s’annonce chargé : voyage en Ecosse, séjour safari avec des bêtes sauvages, ski, rodéo… Sans oublier, de nombreux moments de fête et de joie avec leurs amis autour d’un match de foot ou en dansant un flash mob !