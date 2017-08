Chanter avec #MyBestFriend  

Lors d'une belle nuit étoilée, Molang et Piu-Piu, partent retrouver leurs amis au camping. Cependant, Molang est complètement épuisé en arrivant au feu de camps. Mais la soirée ne fait que commencer. Alors, quoi de mieux qu'une musique entraînante pour reprendre des forces...et faire chanter et danser les copains ! C'est l'occasion pour Molang de déceler un talent chez Piu-Piu pour le chant, qui décide de pousser son meilleur ami sur scène. C'est sur un rythme complètement endiablé et rock'n'roll que le petit poussin se dévoile.