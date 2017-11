Pour leur vacances d'hiver, Molang et Piu Piu sont partis à la montagne pour de belles journées de ski sous un beau ciel bleu. Mais une journée sans folie ne ressemble pas aux habitudes des deux copains. Les rigolades et pirouettes font partis de leur quotidien. Alors, Molang et Pui Piu dévalent les pistes de ski en percutant tous les autres skieurs sur leur passage. Retrouvez toutes les péripéties des deux acolytes sur MYTF1.