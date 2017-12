Molang et Piu-Piu trouvent un bébé phoque tout seul sur la banquise et décident de s'en occuper. En pêchant des poissons pour le nourrir, ils croient voir un orque et se sauvent avec le bébé phoque pour le protéger. En réalité, c'est la maman du bébé phoque qui vient récupérer son petit.