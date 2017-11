Molang, Piu-Piu et les copains partent faire du camping et sont pris dans une tempête. Ils se réfugient dans un vieux château qui semble désert. Molang et Piu-Piu s'amusent à se faire peur mais les copains sont impressionnés par l’ambiance qui règne au château. Molang et Piu-Piu découvrent bientôt un passage secret et décident de s'y aventurer.