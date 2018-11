Un cirque s’est installé en ville. Molang et Piu Piu sont aux premières loges ! En allant chercher du pop-corn, Molang s’introduit dans une roulotte et se déguise en clown. Mr Loyal aperçoit Molang et l’envoie sur scène… Malgré eux, Piu Piu et Molang livrent un numéro époustouflant !