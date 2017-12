Molang et Piu-Piu ont enfin atteint la plage et s’y installent avec toutes leurs affaires. Les copains, déjà sur place, leur proposent une partie de badminton. Aïe, les raquettes sont restées dans le camping-car ! Il va falloir refaire tout ce chemin pour aller les chercher. Sauf que Molang et Piu-Piu se rendent compte qu'ils ont un problème encore plus grave : où sont passées les clés du camping-car ?