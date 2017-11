Molang - Danser avec #MyBestFriend – Partie 2

Retrouvez la deuxième compilation des danses de Molang et Piu Piu et leurs amis. Les deux meilleurs amis débordent d'énergie et font de leurs journées des instants uniques. L'un ne va pas sans l'autre. Sans Molang, il n'y a pas de Piu Piu. Et sans Piu Piu, il n’y a pas de Molang ! Même dans leurs péripéties, le lapin et le petit poussin trouvent toujours un moyen pour se déhancher avec joie sur tous les types de musique. Retrouvez les moments tendres et uniques de Molang du lundi au vendredi à partir de 6h55 sur TFOU !