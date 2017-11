Molang et Piu-Piu vont rejoindre les copains à la plage mais ils se retrouvent dans des embouteillages qui n'en finissent pas... Molang décide d'improviser un pique-nique et une partie de beach-volley sur le toit des voitures ! Ils s'amusent comme des fous avec les autres automobilistes et seront bientôt rejoint par les copains, venus les chercher.