Molang - Episode 1 (Inédit)  

Mais quel talent le petit Piu-Piu ! Sur un rythme rock'n'roll, le poussin se lâche et chante à tout-va. Molang, son meilleur ami voit en lui une étoile. Alors, le lapin n'hésite pas une seconde et décide d'organiser un concert à l'honneur de son ami qui se retrouve malgré lui face à un public très enthousiaste. Cependant, le petit Piu-Piu a le trac et ne parvient pas à contenir son stress. Convaincu du talent de son ami, Molang le rassure et le motive à retourner sur scène mais cette fois-ci avec une idée de génie. Regardez dès maintenant l'avant-première de Molang ! La nouvelle série vous donne également rendez-vous le lundi 4 septembre sur TFOU.