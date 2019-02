Molang et Piu Piu sont dans la jungle et assistent à l’éclosion d’un œuf de perroquet ! Un peu plus loin, un œuf tombe dans l’eau de la rivière et est emporté par le courant … Molang et Piu Piu sautent dans leur canoë pour sauver l’œuf, alors qu’un crocodile tenace se lance à leur poursuite…