Molang et Piu-Piu font l’achat d’un robot domestique qui effectue toutes les taches qu’on lui montre Grâce à lui, toutes les tâches ménagères sont accomplies en un rien de temps et la maison est étincelante. Ils en profitent pour organiser une fête avec tous les copains. Le robot s'occupe de tout, mais quand il voit les invités manger, il fait de même et se met à dérailler. Et c’est finalement Molang et Piu-Piu qui s’occupent du petit robot.