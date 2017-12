Un excentrique remarque le talent de Molang et Piu-Piu pour la danse. Il leur promet monts et merveilles et le succès est au rendez-vous. Molang et Piu-Piu deviennent de véritables stars. Très vite, Molang et Piu-Piu regrettent leur petite vie tranquille avec les copains. Ils vont alors tout faire pour retrouver une vie normale.