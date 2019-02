Au cours d’une promenade, Piu Piu s’enrhume et n’arrête pas d’éternuer. Les deux amis rentrent chez eux dans un bus plein de supporters de basket-ball et décident de les accompagner au stade. Malheureusement, l’équipe des supporters n’arrivent pas à mettre un seul panier ! Et si les éternuements de Piu Piu se rendaient enfin utiles… ?