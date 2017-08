Dans la jungle avec #MyBestFriend  

Il faut dire que la jungle mérite d'être exploré pour tout ce qu'elle renferme. Et c'est ce qu'on fait les explorateurs Molang et Piu-Piu. Dans leur petite barque, les deux inséparables admirent et photographient les merveilles de la jungle: ouistitis, perroquets, Piu-Piu ne laisse rien passer avec son petit appareil. Néanmoins, arrivé sur terre Piu-Piu commence à avoir un peu peur. Quant à lui, Molang, très curieux, n'hésite pas à embeter les animaux et à rassurer son copain, qui finissent par s'amuser comme des petits fous.