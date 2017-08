Plonger avec #MyBestFriend  

Aujourd'hui, c'est journée plongée pour Molang et Piu-Piu. Les deux amis sont à la recherche d'un trésor. Malgré tous leurs efforts, il s'avère que la carte ne les aide pas beaucoup, ce qui rend la recherche plus difficile que prévu. Munis de leur épuisette, Molang et Piu-Piu décident alors de capturer des animaux de mer. Mais Molang ne peut s'empêcher de faire rire Piu-Piu en imitant une pieuvre. Et puis zut ! Piu-Piu entraîné par la comédie de Molang, finit par le rejoindre dans son imitation et tous les deux, s'amusent ensemble dans les profondeurs de la mer.