Pêcher avec #MyBestFriend  

Avec une aussi belle journée ensoleillée, Piu-Piu et Molang profitent pour aller pêcher. Mais finalement, cela ne se passe pas comme prévu. Les poissons ne mordent pas à l'hameçon et Piu-Piu commence tout doucement à s'endormir. Le petit lapin blanc profite alors de la situation pour manger une pâtisserie laissant tomber par inadvertance des miettes dans l'eau. Tout de suite, les poissons font leur apparition mais Molang perd l'équilibre et tombe dans l'eau et entraîne son ami. Après une deuxième tentative, ils finissent par être propulsés dans les airs tirés par un espadon énorme et rapide !