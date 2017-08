Regarder la télé avec #MyBestFriend  

Bien installés dans leur fauteuil, Molang, Piu-Piu et leurs amis passent la soirée devant un film d'horreur, plus ou moins terrifiant. Mais c'est Piu-Piu qui semble le plus effrayé par le film. Et les copains ne comptent pas laisser le petit poussin dans cet état. Ils décident donc de dédramatiser la situation en démontrant que ce n'est qu'un film et que c'est seulement pour faire rire. Et pour encore plus rassurer Piu-Piu et le divertir, la bande d'amis finit ensemble la soirée sur un jeu vidéo de ski. Si ce n'est pas une soirée idéale entre copains ça ?