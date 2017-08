Chanter avec #MyBestFriend  

C'est un jour spécial pour Piu-Piu. C'est son anniversaire ! Mais chut, il ne faut pas le dire… Molang a préparé une superbe surprise pour son meilleur copain. Et c'est en chantant et en dansant sur un rythme sorti tout droit du Far West que Molang et Piu-Piu commencent cette journée unique. Mais le meilleur reste à venir. Alors que le petit oiseau se promenait dans une gare, il fut surpris par un attroupement de passants autour de lui. Pour découvrir la suite, regardez dès à présent la vidéo.