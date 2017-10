Les Monchhichi sont de retour

Par TFOU | Ecrit pour TFOU |

Lancé en 1974 au Japon par Sekiguchi, appelé Monchhichi partout dans le monde à l’exception de certains pays dont la France, il arrive en 1976 sous le nom de « Kiki, le kiki de tous les kiki ». Le personnage va connaître un succès fulgurant avec 100 Millions de pièces originales vendues depuis son lancement dans une quarantaine de pays.

En 2013, ils reprennent leur nom original de Monchhichi. Ils deviennent les acteurs de la nouvelle série aventure de TFOU « La tribu Monchhichi » lancée cette année le 15 octobre. A travers cette série destinée aux tout-petits, on découvre une communauté composée de personnalités fortes et différenciées, qui a son langage propre, ses rituels et coutumes, où chacun a un métier, un rôle dédié dans la fabrication des rêves.

Vous ne le saviez peut-être pas mais ce sont les Monchhichi qui fabriquent les rêves des enfants, grâce à des fruits magiques contenant de l’élixir de rêve. Sylvus, le sage de la tribu extrait le jus de ces fruits merveilleux et le dépose sur un tsuru qui s’envole pour rejoindre le sommeil d’un enfant et y déposer de jolis rêves.

Bien sûr, qui dit aventure, dit méchant ! Le terrible Aïkor, un yéti magicien et ses deux sbires lézards, cherchent à s’emparer des fruits lumineux, car grâce à eux, Aïkor pourrait devenir très puissant et le maître des Monchhichi. Heureusement, nos trois héros principaux Hanae, Kauri et Saule sont toujours prêts à se battre et à empêcher Aïkor de nuire à la communauté.

Rendez-vous sur TFOU et MYTF1 pour découvrir la Tribu des Monchhichi