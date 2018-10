Portraits des Monchhichi - Compilation n°2

Découvrez une nouvelle compilation de portraits avec : - Artus, l'artiste du village c'est celui qui confectionne les Tsurus - Kepix, le gendarme, il est le garant de l’ordre et de la propreté sur l’Arbre Rêveur - Pastou, le berger des monchhinelles - Pat, qui tient le Joli Café, une pâtisserie en terrasse, sur la grande place centrale de l’Arbre Rêveur - et pour finir Timbrelle la postière du village et celle qui écrit les adresse des enfants sur les Tsurus.