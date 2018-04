My Little Pony, les amies c'est magique : les personnages principaux

Par Jade Lecuyer | Ecrit pour TFOU |

Twilight Sparkle



C’est le personnage principal de l’histoire. C’est une licorne violette avec une crinière rose indigo et violette. Sa marque de beauté est une étoile rose sur la croupe. Elle a été élevée à cour de la reine à Canterlot entourée par la magie, l’art et la culture. Appliquée et intelligente, Twilight Sparkle est passionnée par la magie et elle étudie tout ce qui s’y rapporte. Elle est très intelligente, disciplinée et appréciée des autres poneys pour son écoute attentive et sa capacité à résoudre les problèmes. Elle vit avec Spike un bébé dragon qui est son assistant.

Pinkie pie

Pinkie Pie est un poney terrestre elle a une robe rose et possède une queue et une crinière de couleur plus foncée. Elle a trois ballons comme marque de beauté. Toujours de bonne humeur, enjouée et débordante d'énergie, Pinkie Pie est une vraie coquette! Elle aime s’amuser et rire et parle beaucoup. Elle est très gourmande. Pinkie Pie agit souvent sur un coup de tête en suivant ce que son cœur lui dicte. Tolérante et toujours à l’écoute, Pinkie Pie est une véritable optimiste qui sait se faire aimer de tout le monde.





Apple Jack

Apple Jack est un poney terrestre à la robe orange clair et crinière et queue blondes. Elle porte souvent un chapeau de cow-boy et a une petite marque de beauté qui représente trois pommes rouges. Autrefois, elle travaillait dur pour l’entreprise familiale de cueillette de pommes. Maintenant, elle habite en dehors de la ville, à Big Apple Orchard. Applejack est débrouillarde et n’a pas peur de se salir les sabots. Elle est l’honnêteté incarnée et est incapable de dire des mensonges. Ses amis viennent souvent chercher des conseils auprès d’elle. Elle est passionnée de rodéo.





Rainbow Dash

Rainbow Dash est un poney de type pégase, elle a une robe bleu clair ainsi qu’une queue et une crinière couleur arc-en–ciel. Sa marque représente un éclair arc-en-ciel. Sportive et volontaire, Rainbow Dash a une vraie passion dans la vie : voler très vite! Elle est tellement rapide et agile que tout le monde a le souffle coupé en la voyant passer! Elle veut aller tellement vite que ses atterrissages sont parfois un peu désastreux ! Fière et maligne, Rainbow Dash est parfois un peu paresseuse. Mais dès que le danger pointe le bout du nez, elle est toujours là pour y faire face !













Rarity

Rarity est une licorne à la robe blanche avec une crinière et une queue d’un violet profond. Sa marque de beauté se compose de trois diamants violets. Rarity est la plus belle de toutes les licornes ! Elle créé et vend ses vêtements, les plus magnifiques de tout Ponyville, dans sa boutique qui est décorée comme un vrai manège. Elle rêve de pouvoir habiller un jour Princesse Celestia ! Rarity donne toujours son avis sur la mode même quand on ne lui demande rien ! Elle est si généreuse qu’elle aime offrir ses créations à ses amies pour les relooker à sa manière. Rarity a peur des insectes et refuse de sortir dans la rue lorsqu’il pleut. Tous ces comportements un peu étranges la font passer pour un poney particulièrement délicat. Mais au fond c’est un vrai cœur d’or !

Fluttershy

Fluttershy est un poney pégase de couleur jaune à la crinière et queue rose. La marque qu’elle porte sur la croupe se compose de trois papillons. Quand elle se déplace, elle laisse une nuée de papillons sur son chemin. Elégante et gentille, elle est particulièrement bien éduquée. Elle vit dans une maisonnette en lisière de la forêt où elle est la gardienne des animaux. Douce, très timide elle parle avec une toute petite voix. Très généreuse, elle est capable de surmonter sa timidité quand ses amis sont en danger. A la surprise générale, Fluttershy fait preuve d’une force hors du commun lorsqu’elle constate une injustice.