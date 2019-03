Scootaloo présidente du fan club de Rainbow Dash déçide de fonder le fan club des Fiascos, un groupe de poneys cascadeurs têtes brûlées dont elle est fan. Rainbow Dash est furieuse et inquiète car Scootaloo veut à tout prix faire partie de ce groupe quitte à faire de la peine à son amie et à quitter le groupe des Wonder Bolt. Mais Scootaloo va vite se rendre compte que ces poneys cascadeurs prennent beaucoup trop de risques...