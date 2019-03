L'ultime attaque - Première partie - My Little Pony : Les amies, c'est magique

Starlight et Rainbow Dash emmènent les élèves en sortie mais s'aperçoivent que leur magie ne fonctionne plus, il en est de même dans tout le royaume d'Equestria. Twilight Sparkle et ses amies partent vérifier que le méchant Direk ne s'est pas échappé de sa prison et n'a rien manigancé.. Pendant ce temps Cosy Glow qui remplcace Twilight se montre particulièrement gentille et serviable, et les élèves trouvent cela très étrange...Il semblerait qu'elle cache quelque chose...