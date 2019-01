L'université de l'amitié - My Little Pony : Les amies, c'est magique

Twilight et Rarity découvrent qu'il existe une université de l'amitié qui promet des cours en deux fois moins de temps que dans son école. Les deux poneys vont se renseigner et découvrent que Tourbillon Etoilé, l'idole de Twilight, s'y est inscrit. Twilight est persuadée qu'il s'agit d'une escroquerie de Flim et Flam qui ont un passé peu glorieux.Rarity et Twilight enquètent et découvrent que Flim et Flam font payer les élèves pour les manuels scolaires afin de moderniser leur hôtel...