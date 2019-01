La lutte des directeurs - My Little Pony : Les amies, c'est magique

Les 6 poneys professeurs de l'école de l'amitié sont appelées pour une mission. Twilight Sparkle confie à Starlight l'école de l'amitié avec Spike comme assistant. Discorde proche ami de Starlight déçide de tout faire pour l'empêcher de mener à bien sa mission, voulant changer l'organisation et allant jusqu'à mettre en danger les élèves, à semer la pagaille dans l'école et à dire que Starlight est incompétente. Lorsque Starlight reconnait de pas s'être comportée en amie vis à vis de DIcorde, Twilight et les poneys rentrent furieuses car Discorde a inventé une mission imagianire pour les éloigner de l'école...