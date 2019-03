Les élèves doivent passer un examen sur l'histoire de l'amitié mais ils trouvent cela très difficile et c'est aussi très compliqué pour eux de travailler ensemble, ils pensent que l'amitié n'est pas dans leur nature. Ils vont alors être mis à l'épreuve, et confrontés à leur propre peur, et leur amitié leur permettra de s'en sortir et de réussir leur examen.