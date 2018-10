Twilight est une licorne. Appliquée et intelligente, Twilight Sparkle est passionnée par la magie et elle étudie tout ce qui s’y rapporte. Bluffée par ses capacités, la Princesse Celestia en fit sa petite protégée et elle intégra Twilight dans la célèbre école des licornes. C'est ainsi que sa marque de beauté représentant une étoile rose apparue sur sa croupe.