My Little Pony : Les amies, c'est magique - Le club du Réveillon du feu chaleureux

C'est le réveillon du feux chaleureux à l'école des poneys, tous les élèves vont rentrer chez eux pour 15 jours. Twilight s'apprète à passer le réveillon avec ses amies quand quelqu'un sabote le réveillon et abime le sapin et les cadeaux. C'est forvémment un des éleves, mais comme aucun ne veut se dénoncer elle déçide qu'ils nettoieront tous les dégats avant de repartir chez eux et qu'elle les recevra un par un pour leur donner une chance de se dénoncer. Tous racontent comment ils fêtent le feux chaleureux dans leur famille et sont nostalgiques à l'idée de ne pouvoir retrouver les leurs. Il se mettent alors à se disputer et à s'accuser les uns et les autres d'être le coupable. Gallus finit pas avouer que c'est lui afin que tous restent à l'école car lui sera seul pour fêter le réveillon...