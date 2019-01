My Little Pony : Les amies, c'est magique - L'école de l'amitié, première partie

La carte de l'amitié a terriblement grandi, pour englober les royaumes au-delà d'Equestria et les six amies réalisent qu'elles doivent répandre plus loin leur message d'amitié. Heureusement, Twilight sait comment faire : elle va ouvrir une école de l'amitié ! Mais cela n'est pas si simple, beaucoup de règles sont à respecter pour que l'Association Educative d'Equestria (AEE) valide le projet. Twilight entends bien faire respecter le règlements mais les élèves ne sont pas tous dociles et tout ne va se passer comme prévu...