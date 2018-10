My Little Pony : Les amies, c'est magique - L'ultime attaque - Deuxième partie

Le chancelier qui a profité de l'absence de Twilight pour prendre s aplace enferme les créatures différentes. Sandbar trouve un stratagème pour être libéré et va découvrir que Cosy Glow est à l'origine de la disparition de la magie. Celle-ci emprisonne le chancelier et s'installe comme nouvelle directrice de l'école afin de devenir la plus puissante d'Equestria. Les élèves vont parvenir à libérer le chancelier et aussi Starlight afin que la magie puisse enfin revenir...