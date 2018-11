Granny Smith et ses amies âgées vont à Las Pégase et Rainbow Dash accepte de les accompagner pour monter sur "La Sauvage Flèche Bleue", l'attraction la plus folle de tous les temps, avant sa fermeture définitive. Malheureusement, suivre les recommandations d'Applejack concernant les "Ponettes Ferrées d'Or" occupe tellement Rainbow Dash qu'elle doute d'avoir le temps d'essayer le fameux manège !