Seule Fluttershy est disponible pour veiller sur la boutique de Rarity à Jumanathan pendant l'absence de cette dernière. Pour affronter une clientèle intimidante, Fluttershy endosse différents personnages. Mais ils deviennent de plus en plus caricaturaux et Fluttershy apprend qu'elle est en fait bien plus efficace quand elle reste elle-même.