My Little Pony : Les amies, c'est magique - Un papa inattendu

Un dragon arrive à Ponyville et prétend être le père de Spike qui a grandit sans ses parents. Spike essAie de créer des liens et de partager des activités avec son papa qui trouve que son fils ne vit pas du tout comme un dragon mais comme un poney. Il l'envoie dormir dehors afin de l'aguérir et de le faire vivre comme un vrai dragon. Sluge en profite pour lui prendre sa chambre, se faire servir et vivre la vie de château et n'est ne fait pas du tout le père de Spike...