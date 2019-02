Un silence de plomb - My Little Pony : Les amies, c'est magique

Apple Jack et Fluttershy doivent partir au sommet du Péril pour résoudre des quêtes de l'amitié. Elles y rencontrent d'autres poneys les Kérines qui ont choisi de vivre dans le silence complet suite à une grosse dispute. En effet ces poneys se transforment en d'autres créatures lorsqu'ils sont en colères et deviennent méchants et violents. aFin d'éviter ces conflits, ils ont décider de ne plus parler. Apple Jack et Flutter shy vont les aider à communiquer et à gérer leur colère.