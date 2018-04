Nella princesse chevalier - Le monocle de Cici

Nella est une héroïne moderne et atypique. A la fois princesse élégante et chevalier courageuse, elle aime autant les joutes équestres que les bijoux, les quêtes audacieuses que les robes à paillettes. Nella est souvent accompagnée de sa licorne Trinket, de son ami chevalier Sire Garrett et du loyal coursier de celui-ci Clod. Ensemble ils arpentent le royaume de Castlehaven et surmontent tous les défis. Nella est aussi douée une épée ou un arc entre les mains qu’elle est attentive aux problèmes de chacun. Chaque fois qu’un conflit se trame, Nella veille à ce que tout se termine bien, dans la joie et la bonne humeur !