A la poursuite de Liam

Inquiet et dans les airs, Liam est coincé dans une nacelle de montgolfière. Le petit garçon survole la ville et ne sait où le vent l'emmène. Rusty et Ruby le poursuivent à vive allure dans leurs superbes voitures dernières cris pour tenter de le rattraper le plus vite possible ! Pour l'arrêter plus facilement et pour plus de sécurité, Ruby lance le mono-pilotage qui relie et immobilise les deux voitures pour viser la nacelle de Liam. Mais cette poursuite s'avère plus difficile que prévue car leur route est semée d'embûches.