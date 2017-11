Démonstration de l'optop autolanceur 88

Pour divertir ses robots de compagnie Botosaure et Bidule, Rusty Rivets a créé une machine intitulée "l'optop autolanceur 88". Il s'empresse de faire une démonstration devant Ruby et de la tester auprès de ses robots. Avec ses 4 bras en fer, la nouvelle machine a la faculté d'envoyer des bricoles métalliques que Botosaure s'amuse à attraper et à avaler. Mais ce n'est pas tout, l'optop peut porter et jongler avec des objets mais aussi faire des câlins. Avec Rusty Rivets, l'inventeur en herbe, on ne s'ennuie jamais !