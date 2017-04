Extrait - Les singes au zoo  

Ruby a un exposé à présenter et Anna, le guide exceptionnel du parc animalier accompagne Rusty et Ruby pour une visite à vrai dire "spéciale"... Les deux amis découvriront la folle vie des singes au zoo mais également d'autres animaux tout aussi chouettes. Rusty n'est pas très convaincu mais Ruby, quant à elle, est très enthousiaste et curieuse de savoir comment ces petites bêtes vivent au quotidien. Finalement Rusty se prête au jeu et les deux copains se lancent dans une imitation digne de ce nom et profitent de ce moments pour prendre de superbes vidéos.