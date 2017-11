L'invention lance ball au secours de Liam

Au malheur ! Liam se retrouve coincé dans une nacelle de montgolfière emportée par tous les vents pour la simple raison qu'il y a trop de ballons accrochés. La solution de Rusty est de créer un nouvel objet qui permettra de redescendre Liam. C'est le moment pour Rusty et Ruby de rassembler leurs idées ! Il suffit donc de prendre le buggy de Ruby, d'y ajouter le siège de son kart, de mettre les roues tout terrain de Botosaure et enfin de fixer le lance ball de tennis pour faire éclater les ballons de Liam. Après quelques manipulations et bricolage, la machine prends forme et devient le "lanceball tout terrain V3000" !