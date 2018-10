Boo l'impatient vient d'apparaître dans le parc et est déjà pressé de jouer avec ses amis. Et il veut participé dans chaque jeu mais tout se passe mal: Personne ne veut jouer avec un partenaire aussi maladroit. Heureusement, Boo trouve un nouveau jouet et peut s'amuser sans ses amis. Mais malheureusement, les amis de Boo veulent maintenant jouer avec elle. Les lapins peuvent-ils s'amuser tous ensemble?