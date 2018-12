Le soleil brille au-dessus du parc et il est temps de se lever pour les Sunny Bunnies. Les amis Hopper et Big Boo apparaissent. Hopper se réjouit de la nouvelle journée et est impatient de jouer, mais Big Boo a du mal à garder les yeux ouverts et veut juste retourner dormir. Les amis vont-ils pouvoir jouer ensemble?