De nouveaux personnages dans la saison 2 de Super Wings : Qui sont-ils ?

Par Laetitia MONLOUIS | Ecrit pour TFOU |

Super Wings est une série incontournable puisqu'elle fait sensation auprès des enfants. Surtout que de nouveaux camarades ont rejoint l'équipe : Astra, Chase, Todd, Sky, Poppa et Flip !







Sky est la nièce de Jimbo le contrôleur aérien de la saison 1.

Elle a 20 ans, est dynamique et passionnée de technologies et utilise tous les modes de communication.

Sky est basée à la tour de contrôle de l’aéroport et envoie les Super Wings en mission.

C’est une grande voyageuse qui a visité un nombre incalculable d’endroits dans le monde, elle ne peut donc s’empêcher de donner des informations à Jett quand celui-ci doit partir en mission.





Astra est le seul Super Wings qui vit dans l’espace. Elle est fière de ses grandes connaissances scientifiques.

Elle peut prendre de grandes photos de ce qu'il se passe sur la Terre depuis son point de vue, et peut lancer des rayons lasers qui peuvent prendre des formes infinies et avoir différentes fonctions.

Astra est solitaire et ne sait pas trop comment intervenir avec les autres Super Wings.





Chase est un agent spécial Super Wings qui travaille sous couverture.

Il est fier, sûr de lui et débrouillard mais toujours courtois.

Chase a les outils parfaits pour remplir ses missions, ses gadgets high-tech en font l’avion le plus cool de la flotte des Super Wings.

Il peut se transformer en différentes sortes de véhicules.

Todd est un jeune avion avec un nez en forme de perceuse qui lui permet d'aider ses coéquipiers en souterrain.

Il a le même âge que Jett. Il aime plonger dans la saleté et peu lui importe s'il se salit !

Son nez perceuse a plusieurs usages : creuser pour chercher un trésor, visser des boulons pour Donnie etc.





Poppa est un camion, il est le père de Donnie.

Très protecteur avec sa fille, il a des comportements très drôles et se montre très paternel.

Toujours calme et réfléchi, il va calmer sa fille lorsqu’elle se retrouve dans certaines situations dans lesquelles elle peut paniquer.

Poppa apporte des outils aux Super Wings et peut travailler avec eux pour résoudre certains problèmes.





Flip est le dernier membre qui a rejoint les Super Wings, il est un peu plus jeune que Jett, et il est en admiration devant lui et le prend comme modèle.

Il est capable de se transformer en Super Wings pour aider dans certaines missions.

Flip est sportif et utilise les différents sports pour résoudre les problèmes en mettant en oeuvre son bon esprit.