« SUPER WINGS, ESPRIT D'EQUIPE » DECOLLAGE POUR UNE SAISON 3 INEDITE

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TFOU |

Lorsque des défis surviennent, il appelle à l’aide l’un de ses cinq amis super avions, dotés de compétences spécifiques et incroyables, pour surmonter les obstacles et accomplir toutes les livraisons !

Dans la saison 3, Donnie, Dizzy, Paul, Astra et Mira, les membres les plus populaires des saisons 1 et 2, vont devoir jouer collectif. C’est en équipe qu’ils vont explorer de nouveaux pays et cultures au travers d’aventures amusantes et relever de nouveaux défis !