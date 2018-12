Jett arrive dans Londres pluvieux et apporte un ours en peluche à Cecily. Ils donnent un parapluie à l'ours et les emmènent jouer. Mais le vent emporte l'ours. Il survole la ville et tombe dans une foule avec des parapluies. Jérôme vient diriger la foule dans un numéro de danse afin de retrouver l'ours.