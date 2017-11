Exceptionnel : Des cochons nageurs aux Bahamas !

En avant go ! Jett est prêt à rejoindre les nuages pour voler vers les Bahamas. Sur cette magnifique île située au nord de la mer des Caraïbes, Cherwin, un petit habitant avec son père cherchent désespérément son petit cochon Tire-bouchon. Comme prévu, Jett arrive dans les temps sur l'étendue de sable et remet en main propre le colis du garçon. Cherwin est tout excité car il a reçu un superbe masque et tuba. Lui, son père et Jett s'empressent alors de l'utiliser pour aller nourrir les cochons nageurs. Ce phénomène exceptionnel attire les touristes du monde entier ! Retrouvez les épisodes de Super Wings sur TFOU du lundi au vendredi.