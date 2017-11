Jett aide à réaliser le plus grand rêve de Maïta le petit péruvien

Et c'est à pleine vitesse que Jett s'envole pour le Pérou, pays où l'on peut reconnaître les géoglyphes de Nazca, de grandes figures tracées sur le sol et où les lamas vivent. Tout joyeux et chantonnant, Maïta est content à l'idée de pouvoir faire lui aussi des géoglyphes. En effet, le petit péruvien rêve de faire le plus grand géoglyphe de tous les temps. Et cela tombe bien, le grand fasciné, a reçu un drone avec une caméra qui lui permet de faire un méga géoglyphe pareil à ceux de Nazca ! Maïta propose de ce pas à Jett de l'aider à réaliser ce rêve équipé de son nouveau gadget et accepte bien évidemment avec enthousiasme ! Retrouvez les épisodes de Super Wings sur TFOU du lundi au vendredi.